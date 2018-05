Tepels Kendall Jenner trekken aandacht in Cannes

De 22-jarige verzekerde zich er met haar jurkje van dat alle ogen op haar gericht waren toen ze op het befaamde Chopard-feest binnenkwam. Het feest heeft de naam het beste van alle feesten te zijn, met meer dan zeshonderd gasten en de namen van alle grote sterren uit de showbusiness. Geen wonder dat sterren er graag zien worden.

En zoals het een lid van de Kardashian-Jenner-clan betaamt, had Kendall om dat te bereiken een outfit gekozen waar niet alles aan de verbeelding hoefde te worden overgelaten. Zo schenen haar bh-loze borsten door het glanzende stofje heen en zorgden die voor veel media-aandacht. Met zo’n doorschijnend outfitje is het geen gezicht wanneer er ondergoed doorheenschijnt, dus maakte Kendall ook daarvoor een subtiele keuze in de vorm van een vleeskleurig slipje.

Koos ze voor het Met Gala nog voor een stijlvolle witte jumpsuit, nu heeft ze alles - dus weinig - uit de kast getrokken voor een sexy stoute look.

Wat ze ook wel of niet aantrekt, Kendall Jenner kan alles hebben Ⓒ Hollandse Hoogte