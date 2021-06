Garth Brooks was ’doodzenuwachtig’ om album uit te brengen

„Ik was doodzenuwachtig”, aldus de 59-jarige zanger, die optrad bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden in januari. „Maar iedereen was zo lief. De fans lieten me meteen weer toe.”

Volgens Brooks heeft hij de loyaliteit van zijn fans vooral te danken aan het muziekgenre country. „Countrymuziek is de fijnste muziek om te maken. Je hebt het meest loyale publiek dat er bestaat en ze wachten ook nog eens op je.”

Best betaalde countryster

Brooks was vooral populair in de jaren negentig. Sinds 2014 werkte de zanger aan zijn comeback-tournee. In 2020 bracht hij zijn veertiende studioalbum genaamd Fun uit.

In 2017 berekende zakenblad Forbes dat Garth Brooks de best betaalde countryzanger ter wereld was. Brooks verdiende tussen juni 2016 en juni 2017 60 miljoen dollar, zo’n 52 miljoen euro.