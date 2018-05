Waylon wil realistisch zijn: ’Top 5 gaat zeker lukken’

„Ik voel me heel goed”, meldde hij aan de toegestroomde pers. „We zijn allemaal uitgeslapen en ik voel me heel rustig en relaxed.”

De Outlaw in ’Em-zanger moet eerst in de middag nog een allerlaatste repetitie doorlopen en maakt zich daarna op voor de grote finale van de 63e editie van het liedjesfestijn. Hij staat als 23e van de 26 acts op het podium, tussen een aantal grote favorieten voor de winst, waaronder Israël, Cyprus en Ierland. Hij is blij met die plek, vertelde Waylon zaterdag bij zijn vertrek richting hal. „Ik vind het een prettige positie. Dan kun je thuis een goede afweging maken wie je nou echt heel goed vond.”

Overgeleverd aan de goden

Hij gaat vol vertrouwen de finale in. „We gaan natuurlijk voor de eerste plaats, maar als ik realistisch ben moet een plek in de top-5 zeker lukken. Het eerste doel hebben we in ieder geval gehaald. Vanavond is een beetje overgeleverd aan de goden. Het enige wat wij kunnen doen is iets heel verschrikkelijk goeds neerzetten. En dat gaan we doen.”

Het lot van de zanger werd vrijdagavond al voor de helft bepaald toen de vakjury’s op basis van de generale repetitie al hun punten verdeelden. Waylon heeft een goed gevoel over zijn prestaties in die belangrijke juryrepetitie. „Het ging heel lekker gisteren. Het was een hele goede generale repetitie.”