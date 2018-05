Charles Aznavour (93) opgenomen in ziekenhuis

Ondanks zijn hoge leeftijd treedt Aznavour nog steeds op. Zo gaf hij begin maart nog een concert in een vrijwel uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. Ruim twee weken geleden moest hij een concert in Sint-Petersburg afzeggen, omdat het tijdens de repetitie in zijn rug was geschoten.

Aznavour scoorde in de jaren zestig en zeventig in ons land hits als For me... formidable, Yesterday When I Was Young, The Old Fashioned Way, She en Mes emmerdes.

