Overlijden Liesbeth List ’groot verlies voor de Nederlandse cultuur’

„Het verdriet is groot”, constateerde Spits. „Nederland zal haar herinneren als een karaktervolle zangeres met bijna Franse allure die in Nederland de naam diva wel waarmaakte. Er stond wel iemand, als ze stond te zingen.”

Ook andere bekende Nederlanders zijn aangedaan door het nieuws. „Och de mooie, genereuze, liefdevolle en zo getalenteerde Liesbeth List is overleden”, twitterde Cornald Maas. „Heb altijd grote bewondering voor haar gehad. Haar vaak zien optreden, haar geregeld geïnterviewd en voor Opium een paar jaar geleden een special over haar gemaakt.”

Weer bij Ramses

Claudia de Breij noemt List „zo’n heldin.” „Zo grijsgedraaid deze plaat”, twitterde Claudia bij het nummer We verschillen niet. „Later, als beginner op het podium, mocht ik dit lied met La List zelf zingen. Ze was zo gul en lief met haar lessen. Lieve diva. Ik wens haar dochter heel veel sterkte.”

„Liesbeth is weer bij Ramses, aan de andere kant van de heuvels”, twitterde Leo Blokhuis. „RIP Liesbeth List.”

Ellie Lust staat op Instagram stil bij het overlijden van de chansonnière. „Vijf jaar geleden mocht ik haar ontmoeten. Liesbeth List. Haar officiële voornaam was Elisabeth, haar roepnaam werd Elly. Mijn officiële voornaam is Elizabeth en op mijn geboortetegeltje staat Elly, met y inderdaad. Elly List en Elly Lust. We hebben er nog om gelachen. Rust zacht bijzondere vrouw.”