Arie Boomsma op veertiende misbruikt

Een jongen van achttien haalde hem destijds over onder het mom van voorlichting. „Hij bracht het onder het mom dat een meisje dat straks ook bij mij ging doen en dat het daarom goed was te weten hoe het werkte. Daardoor heb ik lang getwijfeld of hij het echt als voorlichting bedoelde. Naïef natuurlijk.”

Het heeft Arie jaren dwarsgezeten. „Jarenlang heb ik me afgevraagd waarom hij dat had gedaan.” Tegen de tijd dat castingdirecteur Job Gosschalk hem tijdens een casting probeerde zover te krijgen zichzelf te bevredigen, wist hij echter precies wat hij wel en niet wilde. „Ik heb er eerlijk wat van gezegd. Desondanks heb ik me daarna een tijd heel ongemakkelijk en boos gevoeld.”

Hotelkamer

Hij kan zich dan ook goed voorstellen dat misbruik door een castingdirecteur mensen kapot kan maken, al voelt hij zich zelf niet beschadigd. „Ik kan me ook voorstellen dat het je beschadigt als je iets tegen je zin doet bij een castingdirector omdat je bang bent anders nooit meer werk te krijgen. De walging en het schuldgevoel dat je erna voelt, kunnen je wel echt breken, vermoed ik.” En het komt volgens hem veel vaker in de mode- en acteerwereld voor dan men denkt. Zelf heeft hij vaak pogingen meegemaakt. „Ik ben ook wel eens op een hotelkamer geweest omdat ik dacht dat we een video zouden opnemen, maar dan bleek er een heel ander scenario klaar te liggen.”

Zijn boosheid jegens Gosschalk is nu weg. Sterker nog, toen Boomsma laatst een mail van de castingdirecteur kreeg, die na een aantal cursussen zijn slachtoffers benadert voor een gesprek, heeft hij terug gemaild dat dat goed was. „Dus dat zal binnenkort gebeuren. Vooropgesteld dat het dom, fout, verkeerd, gemeen en beschadigend is wat hij heeft gedaan, betekent het bij mij niet dat ik nooit meer met hem kan omgaan. Juist als iemand alle pijlen op zich gericht krijgt, heb ik de behoefte zo iemand niet te laten vallen. Ik denk dat er voor alles een tijd is, voor woede, voor vergeving en voor nieuwe kansen. Maar ja, je mag het niet voor hem opnemen, hè?”.