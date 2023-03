Kelis krijgt schrik van haar leven: ’Bijna van klif afgereden met kinderen’

Ⓒ Getty Images

Kelis (43), bekend van haar hit Milkshake, is afgelopen weekend met de schrik vrijgekomen toen ze met haar kinderen richting California San Bernardino County reed. De zangeres was wel in voor wat sneeuwpret, maar kwam midden in een sneeuwstorm terecht en reed bijna een klif af, zo laat ze weten in een video op haar Instagram.