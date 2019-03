Susan Smit (44) vindt uitnodiging blote datingshow dubieus

„Ik kom er niet uit of als 44-jarige schrijfster gevraagd worden voor een datingprogramma in je blootje een compliment of een belediging is”, schreef ze op het sociale platform. Hoewel velen haar adviseren het als een compliment te zien, lijkt ze daar zelf nog niet over uit. „Aan de andere kant: ik ben een volwassen vrouw met en volwassen carrière en wat denken ze wel?”.

The Voice-finalist Leonie Meijer, zelf vorig jaar benaderd voor het programma, komt met een slimme oplossing: „Een complimenteuze belediging.”

Standaardmails

In Adam zkt. Eva Vips gaan bekende Nederlanders op zoek naar de liefde door naakt op een eiland potentiële partners te ontmoeten, eveneens in hun blootje. Uit de reactie van Saskia Noort (51) valt op te maken dat zij dit jaar ook is uitgenodigd: „Jij ook al?”. Volgens Susan Smit heeft de redactie van het programma er ’een scheepslading standaardmails’ uitgestuurd.

Smit heeft overigens de liefde al gevonden in voormalig Miljonair-hoofdredacteur Onno Aerden. Anders is dat voor zangeres Dewi Pechler, turner Jeffrey Wammes, dj Jeroen Post en Temptation Island-verleider Joshua: zij proberen in het nieuwe seizoen een levenspartner te vinden. Marieke Elsinga gaat het programma voor het eerst presenteren.