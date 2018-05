’Volgorde enveloppen Songfestival is mindfuck’

Donderdagavond kwam Nederland uit de allerlaatste envelop van landen die doorgaan naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Het lijkt de laatste jaren wel of Nederland altijd als één van de laatste enveloppen komt; alsof het er elke keer om spant of onze inzending wel goed genoeg is.

De volgorde van de enveloppen is een soort mindfuck van de organisatie van het Songfestival. Het lijkt willekeurig te gaan, maar de organisatie kijkt heel goed naar de emoties van elk land bij een inzending. Heeft een land een paar jaar niet de finale gehaald, dan wordt de bekendmaking van een finaleplek zo lang mogelijk uitgesteld. Denkt een land het net wel of net niet te halen, dan wordt ook de spanning opgevoerd.

Andersom werkt het ook. Zo kwam Servië afgelopen donderdag als eerste land uit de hoge hoed. Het land hield er namelijk meer rekening mee de finale niet te halen dan wel.

Ook de startplek van vanavond is een gekunsteld geheel. Er wordt gekeken hoe er zo’n enerverend mogelijke show kan worden opgebouwd, bestaand uit een gelijkwaardige eerste en tweede helft. De stemmen die in de halve finales zijn gegeven gelden daarbij als basis. Dus wie een beetje achteraan in de show zit, weet dat-ie bemoedigend heeft gescoord.

Folder

Waylon bouwde de spanning de afgelopen twee weken op. De eerste repetitie was ook echt een repetitie. De vier in België bij elkaar gezochte dansers hadden voorafgaand aan het evenement nog geen enkele keer met elkaar gerepeteerd. Hun agenda’s waren te vol. Pas daarna werden de dansers en Waylon een eenheid en verbeterde de podiumpresentatie van Nederland. Toen pas werd ook duidelijk wat de heftige dans inhield, al liet Waylon het achterwege om dat met de aanwezige pers in Lissabon te delen. Die kregen niet meer dan een folder met daarin de liefde van de zanger voor country. Er stond geen woord in over krumping.

Want de populaire zanger staat in Lissabon met het onvervalste rocknummer Outlaw In ’Em, een mix tussen Paradise City van Guns’n’Roses en Living On A Prayer van Bon Jovi. „Het is niet de allernieuwste muziek”, geeft Waylon toe. Maar hij vindt dat hij zijn nek uitsteekt en voelt zich een ambassadeur van het genre. „Deze muzieksoort is nog steeds een ondergeschoven kindje in Europa. Ik vind het de moeite waard om dat met het hele werelddeel te delen, net als vier jaar geleden met The Common Linnets, dat was ook geen typische Songfestivalinzending.”

Texas

Opvallend is zijn zware Amerikaanse accent. Hoe hij aan dat typische Amerikaanse accent komt? „Ook dat zijn weer mijn helden. Ik pik het makkelijk op. Als mensen in Amerika vragen waar ik vandaan kom, zeggen ze vaak ’Texas’. Als ik dan zeg uit Nederland te komen, reageren ze verrast. ’Je klinkt Amerikaanser dan de meeste Amerikanen’, zeggen ze dan.”

Of mensen onze Songfestivalinzending goed vinden of niet, maakt de populaire zanger niet uit. „Wat mij betreft is het graag of niet. Als je het leuk vindt, dan is dat top. Als je er niet van houdt, is het ook goed.”

Wie naar de hitlijsten kijkt, ziet dat Nederland zijn eigen Songfestival-inzending tot nu toe nog niet echt heeft omarmd. In de Single Top 100 kwam het tot nu toe niet verder dan een 84ste plek.