Ex-vriend Glennis Grace wil relatiebreuk in alle rust verwerken

„Bij deze ga ik het één keer aangeven. Ik en Glen zijn uit elkaar, in goed overleg overigens. We hopen dat jullie ons dit in rust kunnen laten verwerken”, zegt Dion. Hij laat verder weten dat hij geen antwoord zal geven op vragen wat er precies is gebeurd. In het bericht dat Glennis donderdag deelde stelde zij ook dat ze niets meer over de breuk kwijt wil.

De afgelopen tijd meldden al verschillende roddelkanalen dat de relatie in zwaar weer zou verkeren.