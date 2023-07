Elton John getuigt voor verdediging in zaak tegen Kevin Spacey

Elton John is maandag door de verdediging opgeroepen als getuige in de zedenzaak tegen Kevin Spacey. De zanger was via een videoverbinding vanuit Monaco aanwezig in de rechtbank in Londen. Ook Johns man David Furnish werd gehoord.

Elton John en Kevin Spacey op de gevoelige plaat in 2016. Ⓒ ANP/HH