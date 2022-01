Pete Davidson: ’Bob Saget hielp me met mijn mentale problemen’

„Ik wil jullie laten weten dat Bob Saget een van de aardigste mannen ter wereld was. Toen ik wat jonger was, en ook tijdens andere momenten tijdens onze vriendschap, heeft hij me door donkere periodes heen geholpen. Hij zat uren met mijn moeder aan de telefoon om hulp te bieden waar hij dat kon, bijvoorbeeld door ons in contact te brengen met bepaalde artsen of met nieuwe dingen te komen die we konden proberen. Hij checkte altijd hoe het met me ging en wilde zeker weten dat ik oké was. Ik hou van je Bob. Het was een eer je te mogen kennen. Bedankt voor je vriendschap en goedheid. Gecondoleerd aan de familie”, aldus Pete.

Davidson heeft nooit een geheim gemaakt van zijn mentale problemen en heeft meerdere malen openlijk over zijn moeilijke periodes gesproken. Die problemen waren voor hem de reden om afstand te nemen van sociale media omdat hij veel moeite had met alle reacties van wildvreemden, die niet altijd even positief waren. De komiek heeft eerder al eens gezegd dat het als een bevrijding voor hem voelde om zich niet meer dagelijks bezig te houden met de sociale platformen.