Marokkaanse koning slacht ram voor Offerfeest

Het gebed vond plaats in de koninklijke residentie in de Noord-Marokkaanse kustplaats M’Diq. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, was het gezelschap aanwezigen klein en werd er geen preek gehouden.

Koning Mohammed (56) markeerde deze week de 21e verjaardag van zijn troonsbestijging na het overlijden van zijn vader koning Hassan II in juli 1999. Dat deed hij onder meer door donderdag ter gelegenheid van het zogenoemde Feest van de Troon aan 752 veroordeelden gratie te verlenen en door woensdag een toespraak te houden tot de bevolking van zijn koninkrijk.