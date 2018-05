Vader Meghan Markle telt af naar de dag waarvoor hij ’doodsbang’ is

Hij woont in een expat-gemeenschap sinds hij zichzelf in 2016 failliet verklaarde, met een creditcardschuld van bijna 25.000 dollar. Het lijkt een vlucht voor de belastingdienst, van wie Thomas Markle in twintig jaar vier grote claims kreeg vanwege het niet betalen van aanslagen. Volgens zijn zoon Thomas Markle jr. heeft hij echter nog wel een spaarpotje, maar geeft hij het geld niet graag uit.

En het leven in San Antonio del Mar is goedkoop. De belastingdienst laat mensen daar met rust: het schijnt de plek te zijn waar mensen naar toe vluchten die zich willen terugtrekken uit het leven, geen financiële of sociale verantwoordelijkheden meer willen hebben. De huizen zijn er goedkoop, evenals het eten en het bier.

Levensgevaarlijk

Daar staat tegenover dat de buurt verwaarloosd en vervallen is en tussen twee levensgevaarlijke regio’s inligt, waar drugskartels elkaar eindeloos bestrijden en nieuwkomers in een Facebookgroep gewaarschuwd worden voor plekken waar ze beter niet naar toe kunnen gaan als hun leven hen lief is. In dit troosteloze gebied leidt de 73-jarige vader van Meghan, ooit een succesvol lichtregisseur in Hollywood, een roemloos leven.

Waar Meghans vader zijn dagen slijt in een levensgevaarlijk en verwaarloosd gebied, verblijft zijn dochter tussen de leden van het koninklijk huis, hier tijdens de Commonwealth Service in Westminster Abbey in maart dit jaar Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen dat Meghan prins Harry nog niet persoonlijk aan haar vader heeft voorgesteld. De sociale verschillen tussen de voormalige actrice en de kleinzoon van de Britse koningin vallen weg als je die vergelijkt met Thomas Markle en zijn nieuwe schoonfamilie.

Doodsbang

Toch zal de man straks voor het oog van miljoenen kijkers wereldwijd zijn dochter Meghan naar het altaar moeten begeleiden in de koninklijke St George’s Chapel van Windsor Castle. Het moet een surreële omgeving zijn voor de man van wie vrienden zeggen dat hij al maanden doodsbang is om dat wereldpodium te moeten betreden.

Hij heeft nu nog een kleine week om zich klaar te maken. Naast een illustratieve gids van de geschiedenis van Engeland, doet hij dat door zich op internet bij te lezen over het nieuws over Harry en Meghan. En ook zijn maten zijn al genomen, voor een chic pak voor de grote dag. Nu kan voor hem het aftellen beginnen naar de dag waar Meghan van heeft gedroomd, maar waar hij met angst en beven naar heeft uitgekeken.

