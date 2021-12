Concert van The Streamers wordt ’niet alleen een kerstshow’

Guus Meeuwis, samen met Kraantje Pappie bandleider van de groep, beaamt dat ’de kerstsfeer’ er wel in zal zitten bij het livestreamoptreden vanuit de Winter Efteling. „Het is zoals bij de vorige drie concerten: voor iedereen zit er iets in wat ze mooi, leuk en fijn vinden. Dat is de mix die we met The Streamers hebben gecreëerd. Het is voor iedereen toegankelijk. Dat is denk ik ook een van de oorzaken waarom het zo omarmd is.”

De supergroep, ook bestaande uit onder anderen Maan, Nick & Simon, Suzan & Freek, Thomas Acda en Paul de Munnik, kwam afgelopen voorjaar bij elkaar toen liveconcerten vanwege corona niet mochten. Miljoenen mensen zagen de shows vanuit Carré, Paleis Noordeinde en De Kuip. De positieve reacties verbaast de groep volgens Meeuwis nog steeds. „We hebben allemaal al best wat dingen meegemaakt, maar het is lang geleden dat ik bij de slager, supermarkt of naast het voetbalveld stond en werd aangeklampt door mensen die zeiden: wat was dít leuk.”

Appgroep nooit stil

Hoewel het optreden in De Kuip in mei eigenlijk het laatste was, hebben The Streamers elkaar de afgelopen maanden toch veel gesproken. „Na mei ging alles weer een beetje open en ging iedereen zijn eigen shows doen, wat ook nodig was. Maar de appgroep is nooit stil geweest. Daaraan kun je wel merken dat iedereen een bijzondere band heeft met dit project”, zegt de zanger.

Het is niet uitgesloten dat de groep meer concerten gaat doen, al treden de bandleden het liefst op voor een fysiek publiek. „We hadden het natuurlijk het allerliefst met publiek gedaan en dat we een volle zaal hadden gehad. Maar dit is het allerbeste alternatief dat je kan bedenken.”