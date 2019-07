Vijfde Zomergast is longarts Wanda de Kanter

Naast haar werk als longarts in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis strijdt De Kanter tegen de tabaksindustrie en voor een rookvrije jeugd. In 2016 deed De Kanter met collega Pauline Dekker en een aantal kankerpatiënten aangifte tegen de vier grote tabaksproducenten die in Nederland actief zijn.

De longarts wil de kijkers van Zomergasten aan het denken zetten. „Mijn Zomergastenavond is geslaagd als mensen zien dat het leven meer is dan hun eigen leven. Dat je werkelijk gaat nadenken: zorgen wij wel goed genoeg voor onze opgroeiende kinderen op dit moment, voor mensen die een minderheid zijn, mensen met dementie, mensen met kanker”, zegt ze op de site van het VPRO-programma. „Nederland heeft fantastische zorg, maar ik vind dat we elkaar soms erg in de steek laten. Ik zou het mooi vinden als ik door die drie uur kan laten zien dat je niet jezelf als maat moet nemen en hoe we beter voor elkaar kunnen zorgen.”

De Kanter is de vijfde Zomergast van Janine Abbring. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat John van den Heuvel, Hanna Bervoets, Nina Jurna en Maxim Februari de kijkers deze zomer hun ideale televisieavond voorschotelen.