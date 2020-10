’Jeroen is de Mol, Nikkie de winnaar’

Jeroen Kijk in de Vegte was opzichtig aan het ’Mollen’.

„Nikkie, jij bent niet de verliezer. Jeroen, jij bent niet de winnaar. Tygo, jij bent niet de Mol.” Met deze cliffhanger liet Rik van de Westelaken de kijkers van Wie is de Mol? afgelopen weekend achter. Nog even kunnen koortsachtig alle hints erbij worden gesleept. Wat verraadt het handschrift van Jeroen Kijk in de Vegte, of de kledingkeuze van Nikkie de Jager?