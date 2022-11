Hierom weigerde Khloé Kardashian uitnodigingen Met Gala

Khloé Kardashian op de rode loper bij het Met Gala 2022 in mei. Ⓒ Getty Images

Een aantal jaren was Khloé Kardashian de enige Kardashian-telg die niet op het befaamde Met Gala was geweest. Jarenlang dachten mensen dat Khloé geen uitnodiging had ontvangen van Anna Wintour, de hoofdredactrice van Vogue die de gastenlijst bepaalt, maar de vork blijkt anders in de steel te zitten. Dat vertelt Khloé in de nieuwste aflevering van The Kardashians, de realityserie over haar familie.