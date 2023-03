Boekenweekgedicht nu ook in het Fries

Thema van het evenement, dat voor de 88ste keer wordt gehouden, is dit keer ’Ik ben alles’. Volgens Eveline Aendekerk, directeur van de boekenkoepel CPNB, nodigt deze titel alle lezers uit ’om stil te staan bij wie je bent’. „Met zijn gedicht weet Tsead Bruinja verschillende versies van het ‘ik’ gezicht te geven en toont hij op een prachtige en pakkende manier de veelzijdigheid van het individu.”

Boekenbal

Poëzie is traditiegetrouw de opmaat naar de Boekenweek, die op vrijdagavond 10 maart wordt afgetrapt met het traditionele Boekenbal. Het gedicht van Bruinja zal verspreid worden door heel Nederland via 100.000 gratis Boomerang-kaarten. Ook is het gedrukt op speciale linnen tasjes die boekhandels en bibliotheken cadeau geven.

Tsead Bruinja was van 2019 tot en met 2020 Dichter des Vaderlands, daarna gaf hij het stokje door aan Lieke Marsman. De in Rinsumageest geboren dichter maakte zijn debuut in 2000 in het Fries met de bundel De wizers yn it read (De wijzers in het rood), een Friestalige bundel. Pas drie jaar later kwam zijn eerste Nederlandstalige bundel uit: Dat het zo hoorde.

Radio 1

Het grote publiek maakte kennis met Bruinja toen hij van 2008 tot 2013 gedichten mocht schrijven voor het actualiteitenprogramma ‘Dit is de dag’ op Radio 1. Lezers van de Leeuwarder Courant konden van 2014 tot 2016 genieten van zijn wekelijkse column in de cultuurbijlage van het dagblad. Ook geeft hij al ruim tien jaar les aan de opleiding Creative Writing in Arnhem.

Bruinja’s werk valt op door zijn vaak eenvoudige woordkeuze en zijn directe, soms zelfs ruige manier van schrijven. Ook in zijn voordrachten als dichter weet hij steeds het lyrische en kwetsbare af te wisselen met ruwe kracht. Vaak kiest hij maatschappelijke thema’s tot onderwerp. Zo schreef hij in maart 2019 over de aanslag op de tram in Utrecht en gaat zijn laatste bundel Springtij over een leven met TBS. Hiervoor sprak hij diverse veroordeelden in een TBS-kliniek.

Anders ben ik met jou

eigen ben ik jou niet langer vreemd

omgeven ontgeven opgegeven door jou

met wie het dik aan is

met wie ik door het leven ga

met wie ik door het leven moet

ben ik anders

anders ben ik met jou

anders en naakt

eigen ben ik jou

ontcijferd becijferd

opgenomen gedeeld

eigen

niet langer vreemd

boom vijg en blad

zijn wij

bloot in onze genadige huiden van licht

gestroopt door hoe jij mij

ik jou bezie

op een zwart bed lijk ik wit

in een zwart hok

kom ik los

blijf ik niet langer schriel en klein

naakt ben ik

met jou is ik

een ander die

ik kan bezien