Dierenverzorgers London Zoo zingen voor jarige prins Louis

De medewerkers van de London Zoo pakten uit met hun felicitatie en namen een video op voor de jarige. „Gefeliciteerd, prins Louis! Onze verzorgers lieten hun voeremmers en bezems even staan om Happy Birthday te zingen voor de jarige achterkleinzoon van de Queen, koninklijke beschermheilige van onze dierentuin.” In de video zingen de medewerkers op gepaste afstand van elkaar het verjaardagsnummer met als achtergrond het giraffenverblijf.

Ook de Queen zelf feliciteerde haar achterkleinzoon en plaatse daarbij de nieuwe foto’s van de tweejarige die zijn ouders donderdag vrijgaven. Kensington Palace trakteerde ter gelegenheid van zijn verjaardag op de nieuwe foto’s van het jongetje, die Catherine eerder in april maakte. „Instagram vs reality”, schreef Kensington Palace op Twitter boven twee foto’s uit de shoot. Op de eerste foto laat Louis met een brede lach zijn twee handjes zien die in de kleuren van de regenboog geverfd zijn. Op de tweede foto kijkt hij wat minder blij en is duidelijk dat hij zijn verfcreatie over zijn hele gezicht heeft uitgesmeerd.

Veel kinderen in Groot-Brittannië kleuren of verven regenbogen als steun voor de NHS, de Britse gezondheidsdienst. Prins Louis is vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging. Hij werd op maandag 23 april 2018 geboren in het St. Mary’s Hospital in Londen. Voluit heet hij prins Louis Arthur Charles van Cambridge.