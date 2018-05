Producer Kesha en DNCE wil Nederlandse inzending schrijven

De uit Delft afkomstige Schoorl woont en werkt tegenwoordig in Sydney en Los Angeles. Hij werkt daar onder anderen met Jessica Mauboy, The Veronicas en DNCE. Momenteel werkt hij aan nieuwe nummers voor Kesha.

Al eerder schreef Schoorl mee aan een inzending voor het Songfestival: drie jaar geleden, voor Australië. Dat liedje, het swingende Tonight Again bereikte dat jaar een vijfde plek.

Dolgraag zou Schoorl dan ook eens de Nederlandse inzending willen schrijven en hij zou het ook logisch vinden als er in ons land eens een inzending vanuit die hoek werd gezocht in plaats van steeds te zoeken op een artiest. „Graag”, reageert de songwriter. „In Nederland is het systeem dat de artiest eerst gekozen wordt en die mag ook het nummer kiezen. Dat werkt heel mooi. In Nederland wil ik graag met een gekozen artiest de studio induiken. Dat zou een hele leuke ervaring zijn. Andersom, dat er begonnen wordt met het aanwijzen van componisten en tekstschrijvers, zou ook geen slecht idee zijn.”

Dat Zweden in het buitenland shopt, is opvallend. Meestal is het andersom. Zo hebben dit jaar inzendingen als die van Polen, Cyprus, Malta en Azerbeidzjan een beroep gedaan op tekstschrijvers en componisten uit Zweden.

Het nummer van Zweden, Dance You Off, is opgenomen in Los Angeles. „We hebben het nummer niet speciaal voor Eurovisie geschreven”, zegt Schoorl. „Maar wel als nieuwe single voor de zanger Benjamin Ingrosso. Via allerlei toevalligheden is het de Zweedse inzending geworden. We hebben het samen geschreven. Benjamin is toetsenist en gitarist en heel erg melodieus ingesteld.”

De 20-jarige Ingrosso komt uit een muzikale familie. Zijn moeder is een zeer succesvol zangeres. Zijn oom is onderdeel van het populaire duo Axwell & Ingrosso. In Zweden heeft Dance You Off weken op nummer 1 gestaan.

Vooraf aan het optreden van Zweden op de zaterdagavond had Schoorl er een goed gevoel over. „De reacties zijn goed. Ik hoop op weer een top-5-positie. Alles wat daar nog boven kan, is helemaal meegenomen.”