Chantal Janzen keert terug op Duitse tv

„Lieve mensen, ik vind het een ongelofelijk grote eer dat ik ben gevraagd door RTL Deutschland om dit najaar voor hun zender plaats te nemen in de jury”, schrijft de 42-jarige Chantal op Instagram. „Ik verheug me er ontzettend op om al het talent daar op het podium te zien!”

„Dus nonnen in Vught, here I come again, maar nu voor een Duitse opfriscursus!”, zo verwijst ze naar de Engelse les die ze daar kreeg voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival.

The Voice Kids

De Duitsers kennen Chantal niet alleen van het Songfestival. In 2015 en 2016 presenteerde ze samen met Thore Schölermann twee seizoenen van de Duitse versie van The Voice Kids. Ook zat ze in de jury van Superkids - Die größten kleinen Talente der Welt. In Nederland zat Chantal al zes seizoenen lang in de jury van Holland’s Got Talent.

Vorige maand werd bekend dat Ilse DeLange komend seizoen plaatsneemt in de jury van Deutschland Sucht Den Superstar, de Duitse versie van Idols.