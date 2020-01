Filmrecensie: ’Dolittle’ ✭✭

De nieuwste verfilming van boekklassieker The voyage of Doctor Dolittle, over een arts die met dieren kan praten, begint nog redelijk helder. Jonge beestenvriend Tommy (Harry Collett) komt met een gewond eekhoorntje terecht bij Dolittle (Downey Jr.), die sinds de dood van zijn vrouw als kluizenaar leeft maar nu op reis moet om een doodzieke koningin te redden. Tommy gaat mee als verstekeling, langs plekken waar Dolittle en zijn dierenkompanen al jaren niet meer zijn geweest.

Paniek

Het kan zomaar zijn dat dit een heel ander verhaal is dan waar de makers ooit mee begonnen. Vorig jaar werden er maar liefst 21 nieuwe draaidagen met een tweede regisseur toegevoegd. Dat de paniek is toegeslagen bij Universal, is nog steeds duidelijk zichtbaar. Op de aftiteling is een hele zwik aan editors te vinden, die met z’n allen voor een bloednerveus verteltempo hebben gezorgd.

Dat overijverige snoeiwerk beheerst de hele film. Personages schieten zonder uitleg van plek naar plek, Dolittle repareert een scheepsboeg die we nooit hebben zien breken, Tommy’s familie lijkt in rook te zijn opgegaan. En hoe kan die knul eigenlijk zo snel met alle dieren praten?

Dolittle oogt mooi kleurrijk en heeft grappige momenten, maar voelt constant alsof je naar een ongeduldige samenvatting aan het kijken bent. Op die manier is de lol er snel vanaf.