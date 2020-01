Elton John wil nooit tegen kinderen schreeuwen

De zanger groeide op met een explosieve vader die hem bovendien amper zag staan en een moeder die ook al niet al te lief voor hem was, waardoor de kleine Elton in constante angst leefde. „Ik was vastbesloten om mijn kinderen nooit te slaan en nooit tegen ze te schreeuwen”, zegt hij over de opvoeding van zijn twee zonen Zachary (9) en Elijah (6).

„Natuurlijk zeggen we wel dat ze soms dingen niet mogen doen, maar dan praten we er wel gewoon over”, aldus de 72-jarige zanger over het beleid dat hij en zijn echtgenoot David Furnish (57) hanteren. „Ik wil niet dat ze in angst hoeven te leven en dat doen ze ook niet. Het zijn geweldige kinderen.”