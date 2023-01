Premium Het beste van De Telegraaf

Singer Laren scoort met ’rete-ambitieuze’ kunstenaar Kees van Dongen ’wilde schilder’ naast Picasso en Matisse

Door Paola van de Velde

Vrouw met slippers, uitsnede, (1909) van Kees van Dongen. Ⓒ Pictoright Amsterdam

Hoe een eenvoudige jongen uit Delfshaven het tot een van de belangrijkste modernistische kunstenaars in Parijs schopte, naast Picasso en Matisse. Daarover gaat de grote expositie Kees van Dongen, De weg naar succes in Singer Laren. Zijn bekende uitspraak vol bravoure - ’Let maar op, ik ga beroemd worden’ - was geen loze kreet. Behalve artistiek talent had de Nederlandse kunstenaar een feilloos gevoel voor trends en marketing.