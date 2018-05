Vrouwenmars voor #MeToo in Cannes

Er waren in totaal 82 vrouwen aan. Het aantal is verwijzing naar het aantal vrouwelijke regisseurs dat de trappen van het Palais (het centrale theater van het festival) beklommen heeft sinds het begin van het filmfestival in Cannes in 1942.

Tegenover 82 vrouwen waren er 1.866 mannelijke regisseurs in dezelfde periode.

„Vrouwen zijn geen minderheid in de wereld, maar de huidige stand van de filmindustrie zegt iets anders.” Dat zei Cate Blanchett geflankeerd door onder meer Kristen Stewart, Marion Cotillard, Ava DuVernay, Léa Seydoux en Salma Hayek.

„Als vrouwen staan ​​we allemaal voor onze eigen unieke uitdagingen, maar we staan ​​vandaag samen op deze trap als een symbool van onze vastberadenheid en inzet voor vooruitgang. Wij zijn schrijvers, producenten, regisseurs, actrices, cinematografen, talentagenten, redacteuren, distributeurs, verkoopagenten en allen die betrokken zijn bij de filmkunst”, aldus Blanchet.

De mars van de trappen van het Palais werd georganiseerd door een nieuwe beweging genaamd 5050 × 2020, waarin wordt opgeroepen tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en diversiteit in de Franse filmindustrie.