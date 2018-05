'Podiumbestormer verstoorde ook al The Voice'

Dat meldt The Sun. De man wordt DR ACactivism oftewel Dr. A.C. genoemd. Volgens zijn Twitteraccount woont hij in Londen en is hij filosoof, activist en dj. Hij heeft een boek geschreven dat The Workings of The U.K State Mafia heet. Dr. A.C. verwees naar het boek op het shirt dat hij droeg bij het Songfestival.

Volgens The Mirror zou hij, toen hij de microfoon van SuRie in handen had, gezegd hebben: „Voor de nazi’s van de Engelse media, we eisen vrijheid.”

SuRie heeft de kans gekregen om haar optreden over te doen, maar dat heeft ze geweigerd.