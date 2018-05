Salvador Sobral voor het eerst sinds harttransplantatie weer op het podium

Samen met een pianist zong hij zijn nieuwe single. Daarna trad hij op met zijn grote voorbeeld, de Braziliaanse zanger Caetano Veloso. De twee zongen het nummer waarme Sobral het liedjesfestijn won, Amar pelos dois.

De zanger kreeg in december een nieuw hart. Begint dit jaar liet hij weten dat het zijn grote droom was om in Lissabon weer op het podium te kunnen staan. „Het herstel gaat goed. Ik hoop dat ik in mei kan optreden. Dat wordt duimen.”