Jeff Bridges deelt goed nieuws: corona is over en tumor geslonken

Bridges is na zijn coronabesmetting gaan sporten met een therapeut. In het begin moest de acteur nog aan het zuurstof als hij een wandeling maakte, maar inmiddels hoeft dat niet meer. Hij is blij van het zuurstofapparaat af te zijn, al kon hij er ook wel de humor van inzien. „Het geluid dat dat apparaat maakte deed me denken aan Darth Vader.”

„Corona zit in mijn achteruitkijkspiegel. Het virus had me goed te pakken, maar ik voel me nu een stuk beter”, aldus Bridges. De acteur, die volledig was gevaccineerd, heeft de corona waarschijnlijk opgelopen vanwege een verzwakt immuunsysteem door chemotherapie. Door de chemo is de tumor van Bridges overigens wel gekrompen, tot de omvang van een knikker.