AVROTROS ’ontzettend trots’ op Waylon

Waylon belandde op basis van de punten van de 43 vakjury’s op de dertiende plek. Toen de stemmen van de televoters erbij kwamen, zakte hij naar achttien.

„De vakjury’s hebben het nummer duidelijk hoger gewaardeerd dan het publiek. Dat betekent dat de zang in ieder geval in goede aarde viel. Het publiek let meer op de act en podiumpresentatie”, aldus een woordvoerder van de omroep die jaarlijks de Nederlandse inzending organiseert. „We zijn nog steeds ontzettend trots op hem. Hij heeft het ongelofelijk goed gedaan en was duidelijk een van de beste zangers van alle deelnemers. Zijn doel was countrymuziek naar een groot Europees podium brengen en dat is gelukt.”