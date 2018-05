Songfestival met Waylon miljoen kijkers minder dan OG3NE

Waylon treedt op in de finale van het Songfestival. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon heeft zaterdagavond iets meer dan 3 miljoen kijkers getrokken. Het programma was daarmee veruit het best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).