Oud-baas BBC werkt mee aan onderzoek recordinterview Diana

Het interview dat Diana in 1995 aan het BBC-programma Panorama gaf, is de laatste tijd veel in het nieuws. Diana’s broer Charles Spencer claimt dat journalist Martin Bashir destijds heeft gelogen om haar vertrouwen te winnen om haar zo voor de camera’s van het programma te krijgen. In het gesprek vertelde Diana uitvoerig over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger.

„Ik ga deelnemen aan het onderzoek”, verklaart Hall aan ITV. „Ik denk dat Lord Dyson de juiste keuze is en dat hij alle juiste dingen doet. Ik doe mee en tegen Dyson zal ik zeggen wat ik wil zeggen.”

Prins William

Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen hoe het interview met Diana tot stand is gekomen. Er zouden bankafschriften zijn vervalst om te doen voorkomen alsof mensen van het Britse hof waren omgekocht voor informatie over Diana en prins Charles.

Prins William, de oudste zoon van Diana, zei eerder blij te zijn dat er een nieuw onderzoek komt naar de gang van zaken rondom het interview. „Dit onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting”, zegt hij in een verklaring die door Kensington Palace werd verspreid. „Het moet de waarheid boven tafel brengen over de werkelijke omstandigheden die hebben geleid tot het Panorama-interview en de daaropvolgende beslissingen die destijds door de BBC zijn gemaakt.”

Het interview trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers.