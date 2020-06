Gravin Eloise openhartig over toekomstplannen

De gravin antwoordt kort en bondig op de vraag of ze verkering heeft met ’nope’.

Ze schrijft daarnaast openhartig over wat meer persoonlijkere zaken, zo blijkt wanneer ze zegt weleens onzeker te zijn. „Tuurlijk, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar je moet je er niet zo gek over maken want het is uiteindelijk alleen maar vervelend voor jezelf. Weet dat je perfect bent op je eigen manier”, aldus Eloise.

Ook vertelt ze wat haar plannen voor de toekomst zijn. Eloise, die zich ingeschreven heeft bij de hotelschool, schrijft: „Het allerliefste wil ik iets met management gaan doen en dan in een hotel.”

En hoe dat zit met eventuele controle van haar ouders voordat ze iets plaatst op het sociale medium? „Nee ze controleren niks, maar ik let uit mezelf op wat ik precies post!”