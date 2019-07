James Gunn voltrekt huwelijk broer Sean

Het huwelijk vond al vorige maand plaats op Catalina Island voor de kust van Los Angeles, bevestigt Natasha maandag in een interview met People. Het thema van de bruiloft was ’picknick’ en de gasten vermaakten zich een weekend lang met drank, yoga en kayaktochtjes, vertelt de actrice.

Sean is vooral bekend als Kirk uit Gilmore Girls, en speelt Kraglin in de Guardians Of The Galaxy-filmreeks. Een aantal van zijn oude Gilmore Girls-collega’s was ook van de partij: bedenkers van de serie Amy Sherman-Palladino en Dan Palladino en actrice Keiko Agena, die in de serie Lane speelde, kwamen het kersverse paar geluk wensen.