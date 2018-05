Vlijmscherpe reactie op Songfestivaltweet Giel Beelen krijgt ’douze points’

„This is the dickhead”, schrijft Giel Beelen bij een filmpje waarop te zien is hoe de man de microfoon van zangeres SuRie afpakt. De humoristische cartoonist Evert Kwok komt met een bijdehante reactie: „Er schijnen dus zelfs mensen te zijn die bewust strippers inhuren om iemands optreden te verstieren.” Van fans krijgt hij voor die reactie ’douze points’. „Over dickheads gesproken.”

De striptekenaar doelt op het optreden van Tim Knol in de studio van Giel Beelen, waarbij de laatste een stripper het podium liet opkomen tijdens zijn act. De zanger kon dit ’kleuterachtige gedrag’ niet waarderen en verliet de studio. Op sociale media kreeg met zijn vertrek de BN’ers het grote publiek massaal op zijn hand.