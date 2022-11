Hier vindt The Passion 2023 plaats

Volgens directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV „is het belangrijk dat we het eeuwenoude paasverhaal blijven vertellen, in een modern jasje met actuele elementen.” Zijn omroep maakt naar eigen zeggen „programma’s en initiatieven waarin liefde voor de mensen om je heen een grote rol speelt. The Passion is daar een mooi voorbeeld van en maakt duidelijk dat het paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud is, nog steeds actueel is.”

Burgemeester Ina Sjerps is heel trots dat The Passion in 2023 in haar stad neerstrijkt. Het spektakel wordt gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.