Giel Beelen laat zich opsluiten

Hij is niet de enige: vanaf maandag laten zo’n driehonderd mensen zich twaalf uur lang opsluiten voor de actie Lock Me Up - Free a Girl, onderdeel van de Week tegen Kinderprostitutie. Vanaf maandag tot en met zaterdag staan er bij 33 restaurants en bedrijven door heel Nederland hokjes van een bij twee meter.

Onder hen zijn ook enkele BN’ers. Gwen van Poorten laat zich dinsdag in Bloemendaal opsluiten, samen met de directeur van Free a Girl. Thomas Berge en John Ewbank laten zich woensdag vrijwillig van hun vrijheid beroven in Laren, waar ook Beelen zit. De radio-dj maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om de eerste drie uur zijn ochtendshow te presenteren vanuit zijn hokje.

Free a Girl hoopt met de actie een miljoen euro op te halen. De opbrengst wordt volgende week zondag bekendgemaakt. Vorig jaar wisten nog ruim tweehonderd deelnemers samen 420.000 euro op te halen. De Week tegen Kinderprostitutie gaat zondag al van start, met een zogenoemd Moederdagterras op het Plein in Den Haag.