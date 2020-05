J.K. Rowling publiceert gratis kinderboek vanwege corona

Rowling heeft het verhaal over de Ickabog lange tijd geheimgehouden, zo verklapt ze. „Tot voor kort hebben alleen mijn twee kleine kinderen het verhaal over de Ickabog al gehoord.” Het manuscript verdween zo’n tien jaar geleden naar zolder waar het - in de doos van een duur modemerk - tot een paar weken geleden bewaard bleef. Sommige delen van de tekst waren handgeschreven, andere stukken waren met een typemachine op papier gezet.

„Na een paar weken herschrijven heb ik besloten om de Ickabog gratis online te publiceren zodat kinderen in lockdown, of kinderen die weer naar school gaan, het tijdens deze gekke tijd kunnen lezen.” Rowling belooft vanaf dinsdag tot en met 10 juli iedere week één of meerdere hoofdstukken online te zetten op een daarvoor speciaal ingerichte website.

De schrijfster roept kinderen daarnaast op om het boek te illustreren. De beste tekeningen worden per uitgaveregio verwerkt in het boek dat in november in de winkels moet verschijnen. Ook belooft Rowling dat ze de royalties die ze dan met het boek zal krijgen gaat doneren aan projecten en organisaties die zich inzetten voor groepen die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis.