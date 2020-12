’Burgemeesters: Bij illegale feesten treden wij op’ beste krantenkop van het jaar

„Als het om snedige, prikkelende krantenkoppen gaat, is De Telegraaf hofleverancier”, zegt Rutger de Quay, die anderhalf jaar geleden het sociale mediafenomeen ’Pareltjes van (kranten)koppen’ begon. Hierin verzamelt hij de mooiste, opvallendste en merkwaardigste koppen boven nieuwsartikelen in dagbladen en op websites.

Woordspeling

Op de tweede plaats in het klassement van 2020 eindigde een woordspeling van RTV-Utrecht die op de site kopte: Schaapje legt verkeer lam. „Zo’n kop is even goed voor een glimlach”, constateerde Frits Spits, die zich bij de winnende kop van nu.nl afvroeg of die geestige kop met opzet of toch per ongeluk was bedacht.

Inmiddels heeft De Quay, samen met uitgever en auteur Richard Otto, ook een boek uitgebracht met als titel Pareltjes van (kranten)koppen. Volgens de samenstellers geeft hun verzameling een goed beeld van de creatiefste uitingen van de beste koppenmakers van Nederlandse bladen. „Maar het leest ook als een weergave van het anderhalve jaar dat achter ons ligt.”

Worstcasescenario Hema

Ook in het boek vindt de lezer vele grappige koppen terug, waaronder ’Worstcasescenario Hema’ of ’Slepende soap rond Unilever spannend tot het eind’. Beide ook vondsten, die afkomstig zijn van artikelen uit De Financiële Telegraaf (DFT).

„Een goede krantenkop maakt nieuwsgierig en moet verleiden om het artikel te lezen, de video te bekijken of de podcast te beluisteren”, zegt hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf. „Bij De Telegraaf is het traditie om gevatte koppen te maken. Nieuws is vaak in essentie negatief, maar mensen willen ‘s ochtends geen stuk chagrijn op de deurmat. Een kwinkslag kan dan net het verschil maken.”