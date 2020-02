Songfestival wordt ’minder blingbling’

Een van de plannen van Bakker is een medley van liedjes van Nederlandse oud-winnaars als Lenny Kuhr en Getty Kaspers, zowel live in Rotterdam Ahoy als op verschillende locaties in de Maasstad. „Zo’n mix van live en tevoren opgenomen filmpjes kennen we van The Passion en dat werkt goed. Voor het publiek lijkt het alsof het allemaal gelijktijdig in Rotterdam gebeurt: de mooie illusie van het tv-maken”, zo vertelt hij in het AD.

Voor de producent is het vooral belangrijk een show neer te zetten die bij Nederland past. „Puur, down to earth, wat minder blingbling. De introductiefilmpjes op de liedjes, de zogenoemde postcards, waren in Israël hele dure videoclips en dat was supertof, maar niet zo Nederlands. Wij willen de bevolking erbij betrekken: ook de lokale voetbalclub kan zo’n clip met een van de deelnemende artiesten maken. Dit alles betekent niet dat het niet gaat spetteren. Nederland heeft niet voor niets een reputatie in live-shows.”

De kans dat er weer een grote internationale ster als Madonna, die vorig jaar optrad in Israël, langskomt is klein. „Ik vind dat we dit podium moeten gebruiken om ons eigen Nederlandse talent te laten zien. Wie, wat: dat hoor je de komende tijd.”