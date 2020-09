Spotje over vermiste man tijdens tv-optreden Carole Baskin

Don Lewis wordt sinds 1997 vermist, en werd in 2002 officieel doodverklaard. In de populaire serie Tiger King beschuldigt Baskins aartsvijand Joe Exotic haar ervan iets met zijn vermissing te maken te hebben gehad. Hij suggereert daarbij zelfs dat Carole haar echtgenoot heeft vermoord en zijn lichaam aan de tijgers in haar natuurpark heeft gevoerd.

In het spotje dat maandagavond werd uitgezonden komen de drie dochter van Don, een succesvolle zakenman, aan het woord. Zij zeggen dat ze hun vader missen en antwoorden willen op hun vragen over zijn verdwijning. Dons assistente stelt in het filmpje dat de familie vooral op zoek is naar gerechtigheid, en hun advocaat vraagt het publiek om iets van zich te laten horen als ze meer informatie hebben. De familie looft een beloning uit van 100.000 dollar voor de tip waarmee de zaak wordt opgelost.