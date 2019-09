Viktor Verhulst: ’Het is een wonder dat ik ongedeerd ben’

Op Instagram schrijft Viktor: „Ik ben heel erg geschrokken en het is een wonder dat ik ongedeerd uit het ongeval gekomen ben. Ook ben ik enorm opgelucht dat er niemand anders gewond is geraakt. Ik besef dat het anders had kunnen lopen.” Daarnaast bedankt hij zijn fans voor alle lieve berichtjes.

Viktor werd vrijdag na het ongeluk lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Of hij daar nog steeds verblijft, is niet duidelijk.