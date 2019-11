Jelka van Houten dronk cocktails met The Bangles

„Ik kwam via via op een muziekfestival in Florida terecht”, vertelde de actrice. „En opeens zat ik bij haar thuis mimosa’s te drinken. Ik was helemaal starstruck. Ik herkende haar in eerste instantie helemaal niet, ze was stukken ouder geworden.” De Amerikaanse groep had in de jaren tachtig wereldhits met Eternal Flame, Walk like an Egyptian en Manic Monday.

Verder vertelde Van Houten dat zij vroeger, toen zij heel jong was, in haar dagboek brieven schreef aan Clouseau-zanger Koen Wauters. „Ik was hopeloos verliefd op Koen”, lachte ze. „Ik heb echt een heel dagboek volgeschreven aan hem. Dingen als ’ik heb een dropsleutel voor 50 cent gekocht’, of ’ik heb van die lelijke schoenen aan vandaag’. Ik heb dat dagboek nog steeds ergens in de kast liggen.”

De actrice en zangeres bekende verder graag nog een keer een duet met Dolly Parton te willen doen, dat haar favoriete serie vroeger Alf was en dat de titel van haar toekomstige biografie Chaos moet worden. Van Houten was te gast vanwege haar rol in de voorstelling De Verleiders Female.