Magie van ’The Dude’

Een speciale dag voor ’The Dude’? Twintig jaar geleden zou iedereen je voor gek hebben verklaard, maar inmiddels is zo’n feest rondom The Big Lebowski compleet gerechtvaardigd. De misdaadkomedie kent tegenwoordig hordes fans die zich kleden in ochtendjassen, White Russians drinken en de dialogen van voor naar achter kunnen meepraten. Morgen kunnen zij en andere liefhebbers terecht in ruim tachtig bioscopen voor The Dude Day.