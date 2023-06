Marga Scheide neemt afscheid van geliefde

Met luchtige en fleurige outfits – en hier en daar een Ibiza-look, verwijzend naar het Spaanse eiland waar hij samen met Marga graag vertoefde in hun tweede huis – werd er op verzoek van de familie kleurrijk afscheid genomen van Michiel.

Tijdens de ceremonie, waarbij de kist niet aanwezig was, werd geproost op het fantastische leven dat Michiel heeft gehad. Want fantastisch was het. Zeker de afgelopen achttien jaar met voormalig Luv’-zangeres Marga. Drie weken voor zijn heengaan zei hij daarover: „Het was één ongelofelijk groot feest!”

Marga en Michiel ontmoetten elkaar achttien jaar geleden in het Larense café ’t Bonte Paard, twee jaar na de dood van Marga’s echtgenoot Jacques Zwart. Nu moet de zangeres wederom afscheid nemen van een grote liefde.

Michiel, die vier jaar geleden ziek werd, bleef tot op het laatst, en misschien wel tegen beter weten in, plannen maken. Zo vertelde hij begin deze maand nog: „Ik hoop in december mijn derde kleinkind in de armen te mogen nemen. Dan verwachten mijn dochter Robin en haar verloofde Dennis hun eerste kindje. Daar vecht ik voor! Maar eerder nog hoop ik deze zomer getuige te mogen zijn van Robins bruiloft. Het zou leuk zijn als dat gebeurt op Ibiza!”

De crematie vindt vandaag plaats in besloten kring.