Fernando Ricksen verrast jarige dochter

Slingers op de deur, roze ballonen, een ballon van een eenhoorn en zelfs een bijzondere eenhoorntaart, het kan allemaal niet op. Toch gaat de aandacht van Isabella als eerste naar haar vader, op zijn bed in het hospice in Schotland.

Sinds 2013 lijdt Ricksen aan ALS. De twaalfvoudig Oranje-international werd vorig jaar oktober opgenomen in een ziekenhuis in Schotland toen hij pijn op zijn borst had en besloot later dat hij niet gezond genoeg was om nog weer terug te keren naar zijn huis in Spanje.

Vrouw Veronika en dochtertje Isabella vlogen daarom naar Schotland om haar verjaardag te vieren. „Beste pappa ooit, beste verrassing voor ons kleine meisje”, schrijft Veronica Ricksen bij de video die ze woensdag van het bijzondere moment op Instagram deelde.

