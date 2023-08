Offset was dronken toen hij Cardi B beschuldigde van vreemdgaan

Nadat Offset en Cardi, die samen twee kinderen hebben, ruzie kregen plaatste de rapper een bericht op Instagram waarin stond dat zijn vrouw was vreemdgegaan. Dat bericht verwijderde hij later weer. Nu bekent de muzikant dat hij te veel tequila had gedronken.

In de podcast vertelt Offset ook waarom hij zijn eerdere bericht niet heeft gerectificeerd. „Het verwijderen is al genoeg, want uiteindelijk weten mensen toch niet wat er tussen ons speelt.” Cardi B reageerde in juni wel op het bericht. Zij schreef op X, voorheen Twitter, dat haar partner „shit” sprak.