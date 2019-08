Reünie van The Opposites op Appelsap ’smaakt naar meer’

„Het enige dat ik kan zeggen: dit voelde zo vertrouwd. Het smaakt naar meer”, aldus Willem. Of er nog nieuwe muziek uit gaat komen, durven de mannen niet te zeggen. Wel vertelt Twan ’Big2’ van Steenhoven dat het duo nog oud materiaal heeft liggen.

The Opposites hadden niet verwacht dat hun optreden zo’n groot succes zou worden. Vooral Willem was voorafgaand aan de show nog sceptisch: „We zijn een tijd lang weggeweest en die shit is veranderd. Ik dacht: zijn we niet outdated? Willen mensen dit nog wel horen?” In de eerste seconden van de show werden die twijfels compleet weggevaagd. „We kwamen het podium op en vanaf song één... het sloeg helemaal nergens op!”, zegt Big2.

Een reünie van The Opposites hing volgens de artiesten al heel lang in de lucht. Na enkele problemen waren de mannen „al lang weer cool met elkaar.” Toch was het Big2 die de plannen om weer samen te komen lange tijd afhield. „Ik was de boosdoener. Er zat zand in mijn punani”, vertelt hij lachend. „Maar ik word vader en ik had weer life energy. Ik ben gelukkiger dan ik de afgelopen vijf jaar ben geweest.”