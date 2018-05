Dries Roelvink wil volgend jaar naar Songfestival

Op Twitter schrijft hij de ochtend nadat Waylon een teleurstellende achttiende plaats behaalde met zijn nummer Outlaw in ’Em: „Nou dan ga ik in godsnaam volgend jaar zelf maar naar het songfestival. Dit schiet ook niet op zo.”

Niet eens zo’n raar idee, meent een enkeling. „Maar dan wél in je gele zwembroek!”. De prijzenwinnende muziekproducent Stephen Emmer, niet de minste in de muziekindustrie, wijst het idee ook niet meteen van de hand; in plaats daarvan komt hij alvast met een goede hashtag: #danmaardries.

Dries Roelvink weet zich in elk geval in de kijker te spelen bij het grote publiek Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen