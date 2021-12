Ye breekt huis tegenover Kim Kardashian af

Binnenland

Politie bevrijdt man in Deventer woning: drie verdachten aangehouden

De politie is woensdag met meerdere eenheden een woning aan de Putmanstraat in Deventer binnengevallen na een melding dat iemand daar tegen zijn wil werd vastgehouden. Een man is bevrijd en naar het bureau gebracht. Op beelden is te zien dat een andere man door agenten wordt ingerekend en weggevoerd...